Политика

RT на русскомRT на русскомМакрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

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Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

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Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

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Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Коммерсантъ06:58

Макрон заявил о переговорах глав МИД и ВС Франции с Россией

РЕН ТВ06:16
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Макрон признал ослабление Запада

Вести.UZ09:18
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Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
Происшествия

Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Экономика

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
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Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
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Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)

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Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
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Теннис

Блинкова уступила Осаке в первом круге US Open

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
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Происшествия

Из-за расследования Голунова уволен подполковник ФСБ Марат Медоев

Отстранен от должности подполковник ФСБ Марат Медоев, связанный с делом журналиста Ивана Голунова, заявил близкие к ФСБ источники, 26 августа сообщает РБК.
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Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

В 2015-2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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Здоровье

Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма

Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
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Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

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РИА Новости 14:12
Происшествия

Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
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Политика

Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту

Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил в формате интервью на вопросы актёра из сериала «Слуга народа» Станислава Боклана.
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Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
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Футбол

Сато перешёл в «СКА-Хабаровск» и стал первым японским игроком в ФНЛ

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Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

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Политика

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В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
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«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков

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Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
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Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу

Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
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Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим

Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
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