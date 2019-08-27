Политика
RT на русскомМакрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)
REGNUM 02:10
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Теннис
Блинкова уступила Осаке в первом круге US Open
Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
ProstoProSport 14:54
Происшествия
Из-за расследования Голунова уволен подполковник ФСБ Марат Медоев
Отстранен от должности подполковник ФСБ Марат Медоев, связанный с делом журналиста Ивана Голунова, заявил близкие к ФСБ источники, 26 августа сообщает РБК.
Красная весна вчера в 12:16
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
В 2015-2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском 15:05
Здоровье
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
РИА34 14:00
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Происшествия
Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM 05:53
Политика
Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту
Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Политика
Зеленский дал интервью актёру из «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский ответил в формате интервью на вопросы актёра из сериала «Слуга народа» Станислава Боклана.
News.ru 14:43
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Футбол
Сато перешёл в «СКА-Хабаровск» и стал первым японским игроком в ФНЛ
«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Минори Сато.
Чемпионат 14:36
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Политика
Президент Бразилии потребовал от Макрона извинений
Ранее Макрон заявил, что главе Бразилии Жаиру Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.
News.ru 10:41
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Футбол
«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков
Евро-футбол.ру 14:16
Авто
На eBay продают культовый двигатель Ferrari из Формулы-1
CarsWeek.ru 00:25
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Финансы
Курс евро подскочил до 74 рублей
Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
РИА Новости 13:33
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим
Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Путин прибыл в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Казань, где примет участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
ТАСС 14:26
Политика
РБК: все врио губернаторов могут победить в первом туре
Опросы, проведенные для администрации президента, показали, что все врио губернаторов могут победить в первом туре выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:22
Происшествия
В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем
В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 10:42