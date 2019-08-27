Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики.

с чего всё началось

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Политика Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Спорт Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Политика Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Политика Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.

Авто Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане» Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, узнаваемый по концепту Land Rover DC100 образца 2011 года, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.

Теннис Мария Шарапова проиграла Уильямс на старте US Open Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над россиянкой Марией Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Наука Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.

Здоровье Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.

Политика Зеленский выбрал нового премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие На МАКС-2019 показали новейшие авиационные бомбы К08БЭ и К029Б На стартовавшем в подмосковном Жуковском Международном авиасалоне МАКС-219 Корпорация тактического ракетного вооружения КТРВ представила новые управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ и К029Б.

Происшествия В Москве загорелся Рождественский монастырь Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федером» пристыковался к МКС Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".

Происшествия Полицейский в Пятигорске сбил на служебной машине 9-летнего мальчика Вечером 25 августа мужчина на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками сбил 9-летнего мальчика.

Экономика Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Общество Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.

Политика «Предмет гордости»: Хаджимба поблагодарил народ Абхазии за участие в выборах президента Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил народ республики за участие в президентских выборах, первый тур которых состоялся 25 августа, сообщается на сайте республики.

Политика Меркель сообщила, что саммит «нормандского формата» пройдет в Париже Саммит «нормандского формата» (ФРГ, Франция, РФ и Украина) состоится в Париже, сообщила на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Здоровье Главный педиатр Москвы призвал не мазать солнечные ожоги сметаной При солнечных ожогах кожу следует мазать специальными средствами и не прибегать к советам народной медицины.