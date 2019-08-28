Политика
КоммерсантъМакрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике. Он считает, что сейчас укрепляются «новые державы», в том числе Россия.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:59, Вашингтон
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
ТАСС вчера в 17:13
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика
Александр Моор занял вторую строчку Национального рейтинга губернаторов
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занимает четвертую позицию в этой же группе рейтинга.
Вслух.Ру 00:49
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Политика
Волкер поставил условие России для возвращения в G7
Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика
СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов
Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Количество браков и разводов в России достигло минимума
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Теннис
Калинская обыграла Стивенс в первом круге US Open
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 01:43
Игры
Опубликован новый геймплейный ролик Chernobylite
На YouTube опубликован новый ролик с игровым процессом будущего шутера Chernobylite.
Игромания.ру вчера в 16:04
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 вчера в 10:42
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма вчера в 17:35
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 13:41
Гаджеты
Meizu 16s Pro, Meizu UR и Flyme OS 8 анонсируют уже завтра
Сразу несколько источников подтвердили, что 28 августа будет представлена финальная версия фирменной графической оболочки Flyme OS 8, которая предложит новый графический стиль с более простым интерфейсом и более округлыми значками.
iXBT.com вчера в 00:56
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета вчера в 14:38
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Газета.Ru вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о своем «алкоголизме»
Волга-Медиа 00:26
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18