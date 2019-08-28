Политика

КоммерсантъКоммерсантъМакрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике. Он считает, что сейчас укрепляются «новые державы», в том числе Россия.
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Пушков отреагировал на слова Макрона о конце доминирования Запада

Известиявчера в 20:05

Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

Российская газетавчера в 18:42

Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

РБКвчера в 06:27

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Коммерсантъвчера в 06:58

Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

ТАССвчера в 06:32

Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

РИА Новостивчера в 12:58

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

RT на русскомвчера в 05:53
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Макрон признал ослабление Запада

Вести.UZвчера в 09:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:59, Вашингтон
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 17:13
Космос

К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика

Александр Моор занял вторую строчку Национального рейтинга губернаторов

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занимает четвертую позицию в этой же группе рейтинга.
Вслух.Ру 00:49
Происшествия

На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Политика

Волкер поставил условие России для возвращения в G7

Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Экономика

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество

Количество браков и разводов в России достигло минимума

Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Теннис

Калинская обыграла Стивенс в первом круге US Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 01:43
Игры

Опубликован новый геймплейный ролик Chernobylite

На YouTube опубликован новый ролик с игровым процессом будущего шутера Chernobylite.
Игромания.ру вчера в 16:04
Общество

Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей

В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Авто

На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 вчера в 10:42
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Телепрограмма вчера в 17:35
Происшествия

Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м

Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 13:41
Гаджеты

Meizu 16s Pro, Meizu UR и Flyme OS 8 анонсируют уже завтра

Сразу несколько источников подтвердили, что 28 августа будет представлена финальная версия фирменной графической оболочки Flyme OS 8, которая предложит новый графический стиль с более простым интерфейсом и более округлыми значками.
iXBT.com вчера в 00:56
Происшествия

В Саратове в ДТП погибли три человека

Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Политика

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета вчера в 14:38
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Газета.Ru вчера в 03:35
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала о своем «алкоголизме»

Волга-Медиа 00:26
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
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