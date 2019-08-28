Политика

ИзвестияИзвестияМакрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав.
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Пушков отреагировал на слова Макрона о конце доминирования Запада

Известиявчера в 20:05

Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

Российская газетавчера в 18:42

Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

РБКвчера в 06:27

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Коммерсантъвчера в 06:58

Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

ТАССвчера в 06:32

Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

РИА Новостивчера в 12:58

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

RT на русскомвчера в 05:53
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Макрон признал ослабление Запада

Вести.UZвчера в 09:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:31, Вашингтон
Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Газета.Ru 02:17
Музыка

Билли Айлиш проспала церемонию награждения MTV VMA

Певица улетела на свой первый концерт в Москве Американская певица Билли Айлиш объяснила свое отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (VMA).
Аргументы и Факты вчера в 16:25
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган в очередной раз стал отцом

Российский 79-летний актер Эммануил Виторган удивил поклонников сообщением о том, что он снова стал отцом.
iReactor 00:24
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
Авто

Hyundai презентовала гибридную версию паркетника Hyundai Kona

Компания Hyundai представила гибридную версию кроссовера Kona. Для европейского рынка представлен новый Hyundai Kona Hybrid.
Тарантас Ньюс вчера в 15:18
Кино

Ева Лонгория снимет фильм о создателе острых чипсов

Культуромания вчера в 07:16
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия

В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке

В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Готовятся контракты на поставку ракет BrahMos третьим странам

Ракеты будут поставляться только в дружественные России и Индии государства На проходящем авиасалоне МАКС-2019 индийский представитель предприятия BrahMos Кумар Мишра в интервью ТАСС сообщил, что к концу 2019 или к началу 2020 года будут заключены контракты на поставку третьим странам ракет BrahMos.
Военное дело 02:48
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика

В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Авто

«АвтоВАЗ» может сократить производство автомобилей в Тольятти

«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Экономика

Госзаказчиков обяжут покупать российские товары

В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.
Lenta.ru 01:46
Политика

Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
Теннис

Зверев победил Албота в пяти сетах и вышел во второй круг US Open

Албот сделал 3 эйса, чисто выиграл 27 мячей, допустил 9 двойных и 59 невынужденных ошибок, а также совершил 5 брейк-пойнтов из 7. Во втором раунде турнира немецкий спорстмен русского происхождения сразится с победителем пары Иво Карлович (Хорватия) — Фрэнсис Тиафо (США).
Чемпионат вчера в 21:40
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Авто

Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км

Актуальные Новости вчера в 12:13
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Происшествия

Женщина упала на рельсы на станции «Гражданский проспект»

Во вторник днем, 27 августа, женщина упала на рельсы станции «Гражданский проспект». Об этом рассказали в Telegram-канале метрополитена.
МР7.ру вчера в 06:56
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в Ростове-на-Дону снизился на 3%

Замыкает тройку лидеров другой корейский бренд KIA с показателем 8,3%. Также эксперты отметили японскую компанию Toyota (5,4%).
32CARS.ru 00:55
Происшествия

В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников

РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Технологии

Telegram планирует выпустить криптовалюту в ближайшие месяцы

Компания Telegram сообщила инвесторам, что она собирается запустить свою криптовалюту Gram «в течение следующих двух месяцев».
REGNUM 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
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