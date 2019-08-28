Политика
ИзвестияМакрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав.
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Музыка
Билли Айлиш проспала церемонию награждения MTV VMA
Певица улетела на свой первый концерт в Москве Американская певица Билли Айлиш объяснила свое отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (VMA).
Аргументы и Факты вчера в 16:25
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в очередной раз стал отцом
Российский 79-летний актер Эммануил Виторган удивил поклонников сообщением о том, что он снова стал отцом.
iReactor 00:24
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Авто
Hyundai презентовала гибридную версию паркетника Hyundai Kona
Компания Hyundai представила гибридную версию кроссовера Kona. Для европейского рынка представлен новый Hyundai Kona Hybrid.
Тарантас Ньюс вчера в 15:18
Кино
Ева Лонгория снимет фильм о создателе острых чипсов
Культуромания вчера в 07:16
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие
Готовятся контракты на поставку ракет BrahMos третьим странам
Ракеты будут поставляться только в дружественные России и Индии государства На проходящем авиасалоне МАКС-2019 индийский представитель предприятия BrahMos Кумар Мишра в интервью ТАСС сообщил, что к концу 2019 или к началу 2020 года будут заключены контракты на поставку третьим странам ракет BrahMos.
Военное дело 02:48
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Авто
«АвтоВАЗ» может сократить производство автомобилей в Тольятти
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Экономика
Госзаказчиков обяжут покупать российские товары
В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.
Lenta.ru 01:46
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
Теннис
Зверев победил Албота в пяти сетах и вышел во второй круг US Open
Албот сделал 3 эйса, чисто выиграл 27 мячей, допустил 9 двойных и 59 невынужденных ошибок, а также совершил 5 брейк-пойнтов из 7. Во втором раунде турнира немецкий спорстмен русского происхождения сразится с победителем пары Иво Карлович (Хорватия) — Фрэнсис Тиафо (США).
Чемпионат вчера в 21:40
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Авто
Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км
Актуальные Новости вчера в 12:13
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Происшествия
Женщина упала на рельсы на станции «Гражданский проспект»
Во вторник днем, 27 августа, женщина упала на рельсы станции «Гражданский проспект». Об этом рассказали в Telegram-канале метрополитена.
МР7.ру вчера в 06:56
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в Ростове-на-Дону снизился на 3%
Замыкает тройку лидеров другой корейский бренд KIA с показателем 8,3%. Также эксперты отметили японскую компанию Toyota (5,4%).
32CARS.ru 00:55
Происшествия
В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Технологии
Telegram планирует выпустить криптовалюту в ближайшие месяцы
Компания Telegram сообщила инвесторам, что она собирается запустить свою криптовалюту Gram «в течение следующих двух месяцев».
REGNUM 01:10