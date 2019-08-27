Политика

КоммерсантъКоммерсантъМакрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике. Он считает, что сейчас укрепляются «новые державы», в том числе Россия.
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Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

Российская газета18:42

Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

РИА Новости12:58

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

RT на русском05:53

Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

ТАСС06:32

Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

РБК06:27

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Коммерсантъ06:58

Макрон заявил о переговорах глав МИД и ВС Франции с Россией

РЕН ТВ06:16
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Макрон признал ослабление Запада

Вести.UZ09:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Происшествия

Адвокат изложил версию обвиняемых в изнасиловании девушки в Анапе

РИА Новости 17:59
Политика

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Интернет

Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах

«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.
Коммерсантъ 10:18
Политика

Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Происшествия

Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае

Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия 16:44
Игры

Nintendo официально объявляет о запуске Mario Kart Tour 25 сентября

Mario Kart Tour была анонсирована в начале 2018 года и первоначально планировалось выпустить ее этой весной.
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В Москве повысили минимальную пенсию

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Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко выставила мексиканскую виллу на продажу. О стоимости виллы пока не сообщается.
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Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
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Президент Боливии решил лично поучаствовать в тушении лесных пожаров

Как сообщает Agencia Boliviana de Información, президент Боливии Эво Моралес посетил территории, охваченные лесными пожарами в регионе Чикитания в департаменте Санта-Крус, где проинспектировал работу пожарных, а также принял участие в борьбе с огнем.
Московский Комсомолец 18:33
Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
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BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске

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Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
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«Астон Вилла» забила шесть голов в матче Кубка английской лиги, «Норвич» проиграл команде из четвертого дивизиона

Представители второй лиги Англии (четвертый по силе дивизион) одержали победу благодаря голу нападающего Берилы Любалы, оказавшегося единственным в матче.
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Наука

Плёнка из многослойного графена защищает от укусов комаров

Газета DAILY 14:17
Экономика

Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян

Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены

Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online вчера в 10:04
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В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи

Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
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Происшествия

Человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на МКАД

Человек получил травму в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД.
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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
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Происшествия

В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем

В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
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Музыка

В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания 12:59
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Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
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Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
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Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
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Суарес и Кавани выбыли из-за травм на 3-4 недели

Сообщается, что уругвайцы получили разные повреждения, однако оба будут восстанавливаться приблизительно 3-4 недели.
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Армия и оружие

США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО

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Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
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