Политика
Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с ПутинымТАСС вчера в 18:59
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил во вторник в Twitter.
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Макрон на встрече с Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока
Коммерсантъвчера в 13:26
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