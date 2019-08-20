Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил во вторник в Twitter.

Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

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