Политика

Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с ПутинымГазета.Ru вчера в 19:25

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России. Об этом он написал в своем твиттере. По его мнению, будущее России полностью связано с Европой.
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