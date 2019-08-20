Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с ПутинымГазета.Ru вчера в 19:25
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России. Об этом он написал в своем твиттере. По его мнению, будущее России полностью связано с Европой.
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Макрон на встрече с Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока
Коммерсантъвчера в 13:26
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Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Экономика
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Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».
Обновлено в 03:05
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
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Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
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