Политика
Макрон выступил против выхода России из Совета ЕвропыРБК 14:55
Франция хотела бы избежать полного выхода России из Совета Европы, однако речь не идет о снятии санкций. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Видео выступления опубликовал телеканал «112 Украина».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Обновлено в 07:45
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Огненная лавина: «Град» накрыл позиции террористов в Идлибе
В Сирии правительственные войска накрыли позиции террористов 122-мм реактивными снарядами.
Обновлено в 09:11
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Политика
Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»
Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено в 11:59
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено в 12:25
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.
Обновлено в 03:07
Политика
Умер бывший замглавы КГБ Филипп Бобков
В возрасте 93 лет умер генерал армии, бывший первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался перебоями с льготными лекарствами
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Экономика
России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек
Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Космос
Летняя космическая школа при поддержке ООН начнет работу в Самаре
Подчеркивается, что школа проходит при поддержке комитета по космосу ООН, который выделил специальные тревел-гранты трем участникам - представителям национальных космических центров развивающихся стран.
Обновлено 14 июня в 10:10
Политика
Кремль объяснил снижение рейтинга Путина
Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет.
Обновлено в 11:36
Политика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Футбол
Гацкан продлил контракт с «Ростовом»
35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Авто
Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ
Обновлено в 09:16
Политика
США прекратят финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Вашингтон намерен прекратить выделение финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу.
Обновлено в 14:41
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика
Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".
Обновлено в 16:17