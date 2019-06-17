Макрон выступил против выхода России из Совета ЕвропыРБК 14:55

Франция хотела бы избежать полного выхода России из Совета Европы, однако речь не идет о снятии санкций. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Видео выступления опубликовал телеканал «112 Украина».

Макрон выступил против выхода России из Совета Европы

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