Политика

Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с ПутинымГазета.Ru 19:25

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России. Об этом он написал в своем твиттере. По его мнению, будущее России полностью связано с Европой.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Путин и Макрон обсудили Сибирь

Взгляд.ру20:34

Макрон на встрече с Путиным: «Верю в Европу от Лиссабона до Владивостока»

БИЗНЕС Online11:29

Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным

РИА Новости20:25

Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

ТАСС18:59

Макрон выразил уверенность в европейском будущем России

RT на русском19:54

Макрон выразил уверенность в европейском будущем России

Комсомольская правда22:44

Макрон на встрече с Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока

Коммерсантъ13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика

Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Обновлено в 07:40
Политика

Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике

На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено в 13:57
Политика

Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit

Джонсон предложил отказаться от «бэкстопа» в пользу «альтернативных соглашений».
Обновлено в 22:44
Общество

Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров

Обновлено в 21:23
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:15
Общество

Новочеркасск стал одним из самых шумных городов России

Ранее Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Религия

19 августа православные празднуют Преображение Господне

Православный праздник Преображение Господне отмечается 19 августа. Но в народе его чаще называют вторым Спасом или Яблочным.
Обновлено в 03:56
Космос

Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике

В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 09:09
Авто

«Яндекс» планирует увеличить в России число беспилотников в 10 раз

Компания "Яндекс" планирует в ближайшие полтора-два года увеличить число беспилотников - до 1 тыс. автомобилей.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым

В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Политика

Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина

Во время позирования фотографам президент Франции взял супругу за травмированную руку и, судя по всему, причинил ей боль.
Обновлено в 16:35
Космос

Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено в 13:00
Культура

Теодор Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля

Теодор Курентзис официально покидает пост художественного руководителя пермского оперного 21-го августа.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе

В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Гаджеты

HMD Global возродит Nokia 2720 в честь 10-летия раскладушки

Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Названы сроки полного восстановления энергоснабжения на востоке Алеппо

Полное восстановление энергоснабжения в восточной части Алеппо планируется завершить к концу августа.
Обновлено в 22:41
Экономика

Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели

Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.
Обновлено в 21:39
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Единоборства

Даниэль Кормье: «Это было удивительное путешествие»

Мои фанаты, спасибо вам, ребята, за всю любовь и поддержку, которую вы оказывали мне, вы причастны к моим удивительным достижениям.
Обновлено в 16:13
Космос

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Происшествия

ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся

Обновлено в 17:31
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Лобода показала идеальный шпагат на траве

Певица продемонстрировала шпагат на траве. Лобода позирует в спортивном топе и коротких шортах.
Обновлено в 14:23
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное