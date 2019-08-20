Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с ПутинымГазета.Ru 19:25
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России. Об этом он написал в своем твиттере. По его мнению, будущее России полностью связано с Европой.
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