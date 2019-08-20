Политика

Макрон выразил уверенность в европейском будущем РоссииRT на русском 19:54

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил в Twitter.
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Макрон на встрече с Путиным: «Верю в Европу от Лиссабона до Владивостока»

БИЗНЕС Online11:29

Макрон выразил уверенность в европейском будущем России

РИА Новости20:25

Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

ТАСС18:59

Макрон выразил уверенность в европейском будущем России

RT на русском19:54

Путин и Макрон обсудили Сибирь

Взгляд.ру20:34

Макрон на встрече с Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока

Коммерсантъ13:26

Европа от Лиссабона до Урала

News.ru13:13
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Технологии

На севере Китая запущен проект облачного распознавания отпечатков голоса

Проект распознавания отпечатка голоса при помощи облачных вычислений был запущен в городе Уланчаб во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 20:30
Экономика

Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения

В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Гаджеты

Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов

Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Политика

Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Политика

Twitter запретит рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю свою семью

Трагедия произошла в деревне Патрикеево Ульяновской области 18 августа: в жилом доме были обнаружены тела пяти человек - трех взрослых (мужчины 66 лет, женщин 42 и 69 лет) и двух четырехлетних детей, а недалеко от места событий нашли труп 16-летнего подростка.
Обновлено в 06:24
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

The National Interest оценил развитие флота России

Американский журнал The National Interest оценил развитие российского флота.
Обновлено вчера в 01:50
Футбол

Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Политика

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Обновлено в 12:38
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тысяч военных

Обновлено в 20:27
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Финансы

Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ

Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Космос

В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено 17 августа в 03:59
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Здоровье

Врачи рассказали, что лучше использовать вместо йода

Обычный йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу и способности вызывать ожоги, вместо него лучше использовать водный раствор йода, по степени борьбы с различными инфекциями он эффективнее, чем зеленка, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне в Турции

Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне на турецком курорте.
Обновлено в 19:46
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия

ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся

В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено в 17:31
Энергетика

Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Политика

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Футбол

Маммана отказался от перехода в «Сассуоло»

Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 18:12
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