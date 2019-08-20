Политика
Макрон выразил уверенность в европейском будущем РоссииRT на русском вчера в 19:54
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил в Twitter.
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Макрон на встрече с Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока
Коммерсантъвчера в 13:26
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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
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Эксперт заявил, что Украину готовят к размену
Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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Общество
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В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Здоровье
«Непаханое поле»: о самых распространённых заболеваниях школьников
Павел Шумихин Напомним, ранее специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование, которое показало, как меняется здоровье детей в течение 11-летнего периода обучения в школе, и назвали самые распространённые заболевания среди учеников.
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Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
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Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
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Виктор Гончаренко: «ЦСКА выглядел предпочтительнее „Спартака“»
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Происшествия
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Политика
Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.
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Политика
Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера
США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Общество
Росстат: ускорилась убыль населения
Как следует из пессимистичного прогноза ООН, население РФ уменьшится до 136,5 млн к 2035 году.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Лобода показала идеальный шпагат на траве
Певица продемонстрировала шпагат на траве. Лобода позирует в спортивном топе и коротких шортах.
Обновлено вчера в 14:23
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работе
Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Greenpeace призвал ускорить освобождение белух из «китовой тюрьмы»
Greenpeace призвал ускорить перевозку к месту выпуска оставшихся белух из приморской «китовой тюрьмы» из-за приближения осени.
Обновлено вчера в 17:27
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.
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Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
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Происшествия
В аварии под Саратовом погибли женщина и ребенок. Четверо в больнице
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Общество
В работе Instagram произошёл глобальный сбой
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено вчера в 16:52