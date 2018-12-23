Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении США вывести войска из Сирии. Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) не означает прекращения существования коалиции.

Макрон сожалеет о решении США вывести войска из Сирии

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