Политика

Макрон ввел чрезвычайное экономическое положение во Франции
Ведомости
14:57

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение ввести чрезвычайное экономическое положение во Франции. Об этом он объявил в телеобращении, сделанном в понедельник из-за продолжающихся протестов так называемых желтых жилетов. Текстовую трансляцию обращения велась на сайте Le Figaro.
Ведомости14:57

Подробнее о событии

Экономические меры, которые президент Франции пообещал протестующим, будут стоить от 8 до 10 миллиардов евро

Эхо Москвы17:25

Макрон пообещал поднять минимальные зарплаты в связи с протестами

Телеканал 360°17:20

Макрон ввел чрезвычайное экономическое положение во Франции

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Макрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во Франции

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Президент Франции извинился перед гражданами, объявил «чрезвычайное положение в экономике» и повысил минимальную зарплату на 100 евро

Новая газета14:36

Макрон пообещал повысить минимальную зарплату на 100 евро

НТВ14:28
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Политика

ABC: Мария Бутина согласилась признать себя виновной

Обновлено в 20:33
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Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

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Политика

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Соединённые Штаты исключили Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано "пересмотреть".
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Обновлено в 19:27
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Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 18:59
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Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.
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Один из пяти кандидатов в губернаторы Приморья снялся с выборов

Обновлено в 20:45
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США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.
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Политика

Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

Ранее и. о. премьера Армении неоднократно заявлял, что республика не стремится в будущем стать членом НАТО, привержена всем международным договоренностям и останется членом ОДКБ и Евразийского экономического союза.
Обновлено в 18:46
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СБУ обвинила УПЦ МП в ведении войны против Украины

«Структуры Московского патриархата целенаправленно используются высшим политическим руководством и спецслужбами РФ для ведения гибридной войны против Украины», — сказано в буклетах СБУ.
Обновлено в 20:43
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Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока

Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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