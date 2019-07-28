Политика

Макрон встретится с Путиным 19 августаRT на русском 13:22

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
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Путин и Макрон встретятся на Лазурном берегу

Газета.Ru17:53

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РБК16:07

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В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию в августе

RT на русском14:35

Путин и Макрон встретятся на Лазурном Берегу

BFM.ru15:50
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
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Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

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Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
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В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

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Политика

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Космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
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Политика

Зеленского попросили пустить украинские поезда в Крым

«Пустить поезда в Крым до начала движения поездов через Крымский мост в декабре 2019», — говорится в зарегистрированной инициативе.
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Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
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Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье

В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
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Происшествия

Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Политика

В США сенатор заблокировал ввод санкций против «Северного потока-2»

Американский сенатор Рэнд Пол воспрепятствовал принятию законопроекта о санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2".
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Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий»

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В Подмосковье самолет упал в карьер

Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
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Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

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Обложку альбома группы Nirvana с автографом Кобейна продадут в России

Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля.
Обновлено в 04:38
Космос

Покрытие далекой звезды помогло определить орбиту Европы c точностью до километров

Астрономы впервые смогли пронаблюдать покрытие далекой звезды спутником Юпитера Европой и определить радиус и форму спутника, а также уточнить его орбиту с точностью до 2,5 километра.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие

WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР

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Blaupunkt возобновил выпуск магнитолы из 1980-х

Даже проигрыватель компакт-дисков в 1980-х годах был роскошью.
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Кино

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Армия и оружие

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Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
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Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google

Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
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Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
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Армия и оружие

СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.
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Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.
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