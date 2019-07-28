Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августаRT на русском 13:22
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Обновлено в 13:44
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Политика
Лидер республиканцев в сенате США получил хештег «московский Митч»
Хештег #MoscowMitch получил на выходных от журналистов и пользователей соцсетей лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл.
Обновлено в 19:07
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Политика
Зеленского попросили пустить украинские поезда в Крым
«Пустить поезда в Крым до начала движения поездов через Крымский мост в декабре 2019», — говорится в зарегистрированной инициативе.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Транспорт
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье
В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Политика
В США сенатор заблокировал ввод санкций против «Северного потока-2»
Американский сенатор Рэнд Пол воспрепятствовал принятию законопроекта о санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 19:14
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Политика
Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий»
Посол Украины в Хорватии, и, одновременно в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил в интервью политологу Юрию Романенко, что для урегулирования ситуации в Донбассе «более правильным» для Украины будет привлечение иностранных «миротворцев».
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено в 17:20
Музыка
Обложку альбома группы Nirvana с автографом Кобейна продадут в России
Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля.
Обновлено в 04:38
Космос
Покрытие далекой звезды помогло определить орбиту Европы c точностью до километров
Астрономы впервые смогли пронаблюдать покрытие далекой звезды спутником Юпитера Европой и определить радиус и форму спутника, а также уточнить его орбиту с точностью до 2,5 километра.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР
КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:11
Авто
Blaupunkt возобновил выпуск магнитолы из 1980-х
Даже проигрыватель компакт-дисков в 1980-х годах был роскошью.
Обновлено в 05:00
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Футбол
Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.
Обновлено в 19:27
Интернет
Официальное приложение WhatsApp появится на iPad
Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»
Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.
Обновлено вчера в 13:33