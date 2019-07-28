Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во ФранциюИзвестия 14:23
Президент России Владимир Путин приедет во Францию во второй половине августа, визит российского лидера прорабатывается. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства 27 июля.
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Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Общество
В центре Москвы задержан журналист Илья Азар
В связи с акцией у мэрии Москвы задержан журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар. Об этом сообщается в Twitter издания.
Обновлено в 11:07
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Общество
Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ
Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США
Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Космос
Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание)
Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Российские подростки разбились на мотоцикле
Обновлено в 16:10
Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Космос
Технический директор и соучредитель Tesla уходит в отставку
Обновлено 25 июля в 03:48
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019
В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 10:25
Общество
Носков: До конца года в РФ запустят два суперсервиса госуслуг
В России до конца года в пилотном формате будут запущены два суперсервиса: оформление европотокола онлайн и сервис, позволяющий гражданам оперативно получить комплекс услуг, связанных с исполнительным производством.
Обновлено в 11:35
Футбол
Кабелла: «Предложение „Краснодара“ было таким, что я не смог отказать»
Предложение было таким большим, что я не смог отказаться.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено вчера в 12:44