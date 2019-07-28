Политика

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во ФранциюИзвестия 14:23

Президент России Владимир Путин приедет во Францию во второй половине августа, визит российского лидера прорабатывается. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства 27 июля.
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