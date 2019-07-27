Политика

Макрон встретится с Путиным 19 августаRT на русском 13:22

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
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Макрон анонсировал встречу с Путиным в августе на юге Франции

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
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Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
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«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
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