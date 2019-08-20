Политика

Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с ПутинымТАСС вчера в 18:59

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России. Соответствующее заявление он разместил во вторник в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать297

Подробнее о событии

Макрон заявил, что убеждён в европейском будущем России

RT на русскомвчера в 19:54

«Европа до Владивостока»: не слишком ли жирно для ЕС?

REGNUM04:16

Путин и Макрон обсудили Сибирь

Взгляд.рувчера в 20:34

Макрон заявил, что убежден в европейском будущем России

РИА Новостивчера в 20:25

Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

ТАССвчера в 18:59

Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным

Газета.Ru03:30

Макрон на встрече с Путиным заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока

Коммерсантъвчера в 13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Экономика

Составлен рейтинг крупнейших должников России

Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Политика

Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции

Обновлено вчера в 15:03
Общество

Капсулу времени из 1968 года нашли в Рыбинске

Обновлено в 05:45
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Происшествия

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Транспорт

Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер

В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода

Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.
Обновлено в 00:52
Транспорт

Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный авиарейс

Новый аэропорт Гагарин в Саратове во вторник принял первый регулярный авиарейс из Москвы.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов

Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:50
Гаджеты

Смартфон Realme 5 получит четыре основные камеры

Обновлено в 05:02
Политика

ОАК опровергла массовые увольнения в ПАО «Ил»

Информация про «массовые увольнения» из «Ильюшина» не соответствуют действительности, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено в 03:14
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия

СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Силовики начали проверку по заявлению жителя Геленджика о пытках

Обновлено в 04:58
Происшествия

В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Общество

На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу

После подъема уровня Амура у Хабаровска до опасной отметки в шесть метров в краевую столицу из Комсомольска-на-Амуре оперативно привезли водоналивную дамбу.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день

5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Впервые с 14 февраля 2019 года курс доллара переступил отметку в 67 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян появилась на публике без макияжа

Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
Обновлено в 04:28
Авто

Ford запатентовал новую торговую марку Mondeo Evos

Заявка на патент торговой марки «Mondeo Evos» была подана Ford в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании на прошлой неделе.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Власти Архангельской области закупают фильтрующие противогазы

Власти Архангельской области объявили тендер на закупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное