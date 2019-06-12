Макрон сообщил о планах провести переговоры с ПутинымRT на русском вчера в 17:08

с чего всё началось

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.

Шоу-бизнес L’One ушел из Black Star со скандалом Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.

Политика Убитого брата Ким Чен Ына назвали информатором ЦРУ Американская ежедневная газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что убитый в 2017 году сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам был информатором Центрального разведывательного управления США.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Здоровье В Новосибирской области откроют четыре онкоцентра До конца 2019 года в Новосибирской области откроют четыре Центра амбулаторной онкологической помощи, сообщил журнал Sibmeda со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Игры Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077 На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству матчей «на ноль» Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд своей национальной сборной по количеству матчей, сыгранных «на ноль» после победы немецкой сборной над эстонцами.

Культура Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.

Здоровье Медики рассказали о влиянии семечек на аппендицит Специалисты из двух медицинских центров в турецком Измире рассказали, может ли употребление семечек спровоцировать воспаление аппендикса — аппендицит.

Общество Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.

Общество В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Происшествия Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".

Авто Названы цены нового внедорожника Hyundai Palisade Стоимость Hyundai Palisade 2020 модельного года начинается с 31 550 долларов (2,036 млн рублей).

Политика Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Общество Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.

Общество ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова» Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.