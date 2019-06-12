Политика
Макрон сообщил о планах провести переговоры с ПутинымRT на русском вчера в 17:08
Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
Европа должна вести разговор с Россией, причем последней стоит «прилагать для этого усилия», заявил в интервью швейцарскому каналу RTS президент Франции Эммануэль Макрон.РБКвчера в 17:13
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Армия и оружие
ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
Обновлено 10 июня в 19:10
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
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Политика
Убитого брата Ким Чен Ына назвали информатором ЦРУ
Американская ежедневная газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что убитый в 2017 году сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам был информатором Центрального разведывательного управления США.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
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Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье
В Новосибирской области откроют четыре онкоцентра
До конца 2019 года в Новосибирской области откроют четыре Центра амбулаторной онкологической помощи, сообщил журнал Sibmeda со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Игры
Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077
На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству матчей «на ноль»
Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд своей национальной сборной по количеству матчей, сыгранных «на ноль» после победы немецкой сборной над эстонцами.
Обновлено в 00:35
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Здоровье
Медики рассказали о влиянии семечек на аппендицит
Специалисты из двух медицинских центров в турецком Измире рассказали, может ли употребление семечек спровоцировать воспаление аппендикса — аппендицит.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина
В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Авто
Названы цены нового внедорожника Hyundai Palisade
Стоимость Hyundai Palisade 2020 модельного года начинается с 31 550 долларов (2,036 млн рублей).
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено вчера в 06:11
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила израильскую ракетную атаку
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней
Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней По наблюдениям писателя, данное мероприятие прежде всегда "повышало президенту рейтинг, настроение и жизненный тонус".
Обновлено вчера в 08:41