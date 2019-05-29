Политика
Макрон рассказал об условиях проведения встречи в нормандском форматеНародные новости вчера в 21:27
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что готов провести встречу в нормандском формате, как только для этого сложатся политические условия, сообщает RT. Он сообщил, что Франция предпримет инициативу созыва такой встречи, как только представится возможность.
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Президент Франции собирается организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским
Эхо Москвывчера в 18:17
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Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.
Обновлено в 01:08
Космос
Chandra находит изгнанные из галактик звездные дуэты
Эффект отдачи может пнуть звезду с такой силой, что она будет изгнана из галактики, где она находится.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача
В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.
Обновлено в 03:47
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Обновлено в 04:11
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Экономика
Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»
Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Футбол
Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:24
Политика
В Кремле определили дату прямой линии Путина. Идет подготовка
Дата прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка.
Обновлено в 03:22
Наука
Назван эффективный способ избавиться от жира на животе
Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Экономика
Оценка квартального роста экономики Франции сохранена на уровне 0,3%
В четвертом квартале 2018 года экономика Франции выросла на 0,4% относительно предыдущего квартала и на 1,2% в годовом выражении.
Обновлено в 03:39
Кино
Любимым фильмом героини «Людей Икс» оказался «Капитан Марвел»
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер обокрали пенсионерок
В Кирове 27-летний врач-терапевт и 35-летний фельдшер обокрали двух пенсионерок, проживающих в одной квартире.
Обновлено в 00:52
ЖКХ
В УК объяснили, зачем за ремонт лифта в одном подъезде должен голосовать весь дом на Уралмаше
Жители дома на улице Индустрии, 53 собрали нужное количество подписей, чтобы починить лифт в одном из девяти подъездов.
Обновлено в 04:24
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено вчера в 01:48
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Здоровье
В России изменились правила ОМС
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено вчера в 01:18
Политика
Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире
Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 03:10
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Восьмилетний сын Натали расстался с пышной шевелюрой
Известная певица Натали в Instagram сообщила, что ее восьмилетний сын Анатолий решился на изменения во внешности.
Обновлено в 03:13
Авто
Компания BMW обновила кроссовер X1
Баварский компактный внедорожник получил обновленные внешние элементы, соответствующие текущему языку дизайна BMW, а скромные обновления интерьера дополняют изменения снаружи.
Обновлено вчера в 23:52