Макрон рассказал об условиях проведения встречи в нормандском форматеНародные новости вчера в 21:27

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что готов провести встречу в нормандском формате, как только для этого сложатся политические условия, сообщает RT. Он сообщил, что Франция предпримет инициативу созыва такой встречи, как только представится возможность.

Макрон рассказал об условиях проведения встречи в нормандском формате

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

Политика Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.

Космос Chandra находит изгнанные из галактик звездные дуэты Эффект отдачи может пнуть звезду с такой силой, что она будет изгнана из галактики, где она находится.

Происшествия В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.

Экономика Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного» Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.

Футбол Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.

Политика В Кремле определили дату прямой линии Путина. Идет подготовка Дата прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка.

Наука Назван эффективный способ избавиться от жира на животе Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе.

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.

Экономика Оценка квартального роста экономики Франции сохранена на уровне 0,3% В четвертом квартале 2018 года экономика Франции выросла на 0,4% относительно предыдущего квартала и на 1,2% в годовом выражении.

Происшествия В Кирове врач и фельдшер обокрали пенсионерок В Кирове 27-летний врач-терапевт и 35-летний фельдшер обокрали двух пенсионерок, проживающих в одной квартире.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Здоровье В России изменились правила ОМС В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).

Политика Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.

Экономика Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.

Политика В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Шоу-бизнес Восьмилетний сын Натали расстался с пышной шевелюрой Известная певица Натали в Instagram сообщила, что ее восьмилетний сын Анатолий решился на изменения во внешности.