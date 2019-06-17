Политика

Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»Взгляд.ру 11:59

После встречи с Зеленским Макрон заметил, что встреча на уровне лидеров будет полезной, передает РИА «Новости». Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине говорили, что встреча в «нормандском формате» может пройти в середине июля.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Макрон заявил, что для встречи лидеров «нормандской четвёрки» пришло время

Life.ru12:36

Зеленский назвал условия для переговоров в «нормандском формате»

РБК12:08

Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» может пройти в Париже

ТАСС12:27

Президент Франции пообещал Украине помощь в переговорах с Россией

News.ru12:08

Франция и ФРГ заявили о готовности помочь России и Украине наладить диалог

Известия13:33

Макрон после встречи с Зеленским не исключил скорой встречи в «нормандском формате»

РЕН ТВ11:43

Макрон не исключил встречи в «нормандском формате»

РИА Новости12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Политика

Тимошенко нашла виновных в банкротстве ГТС Украины

Тимошенко добавила, что пока команда президента Владимира Зеленского будет «знакомиться с ситуацией», Украина может «потерять ГТС».
Обновлено в 16:18
Баскетбол

Неизвестный открыл стрельбу во время спортивного парада в Торонто

Обновлено в 16:56
Политика

Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В 45 хозяйствах в Чемодановке оставили умирать домашний скот

Обновлено в 11:45
Происшествия

Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Обновлено в 11:26
Политика

Евросоюз обеспокоен вызовами безопасности в Черном море

Представители Европейского союза заявили об обеспокоенности вызовами безопасности в акватории Черного моря.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Южнокорейская субмарина типа KSS-3 приступила к ходовым испытаниям

В ходе грядущих испытаний специалисты проверят двигательные системы и рулевое оборудование субмарины. Это первая подлодка типа KSS-3.
Обновлено в 09:47
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Футбол

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Обновлено в 15:50
Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены

Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.
Обновлено в 15:54
Интернет

Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email

Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Происшествия

На челябинского полицейского завели дело о домогательствах

На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Происшествия

12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции

В результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Турции погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 09:17
Политика

Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»

В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар

На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В США акула напала на восьмилетнего мальчика

Обновлено в 11:59
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Спорт

Зеппельт высказался по поводу допинг-скандала в Чувашии

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт высказался по поводу допингового скандала в спортивном училище Чувашии.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Платье Екатерины Шпицы для «Кинотавра» весило более 8 кг

Наряд был расшит черными камнями. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Известно, что платье весило более восьми килограммов.
Обновлено в 10:37
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Авто

Аэропорт в Болонье получил новый Lamborghini Huracan «Follow Me»

Аэропорт Гульельмо в Болонье, Италия получил новый Lamborghini Huracan «Follow Me».
Обновлено в 14:07
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено в 12:25
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное