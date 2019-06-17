Политика

Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»Взгляд.ру 11:59

После встречи с Зеленским Макрон заметил, что встреча на уровне лидеров будет полезной, передает РИА «Новости». Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине говорили, что встреча в «нормандском формате» может пройти в середине июля.
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Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Взгляд.ру11:59

Макрон не исключил встречи в «нормандском формате»

РИА Новости12:25

Франция и ФРГ заявили о готовности помочь России и Украине наладить диалог

Известия13:33

Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» может пройти в Париже

ТАСС12:27

Президент Франции пообещал Украине помощь в переговорах с Россией

News.ru12:08

Макрон после встречи с Зеленским не исключил скорой встречи в «нормандском формате»

РЕН ТВ11:43

Макрон заявил, что для встречи лидеров «нормандской четвёрки» пришло время

Life.ru12:36
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Установлены имена лиц, причастных к убийству Захарченко

Представителями спецслужб ДНР установлены имена тех, кто причастен к убийству главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
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Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
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В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом

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Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
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Компания высоких технологий Realme продемонстрировала с первыми моделями мобильных телефонов.
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Обновлено в 17:00
Интернет

Genius.com уличил Google в краже текстов песен

Google обвиняют в том, что в специальном блоке результатов поиска она отображает полный текст песен, который пользователи могут прочитать целиком, не переходя на другой сайт.
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В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
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Компания Kia назвала дату премьеры нового компактного кроссовер Seltos, который выйдет на рынок в 2019 году.
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Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

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Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

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Журналисты издания в беседе с Зеленским выяснили, какую первую фразу для встречи с Путиным (если она состоится) заготовил лидер Незалежной.
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Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
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Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
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