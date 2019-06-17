Политика
Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»Взгляд.ру 11:59
После встречи с Зеленским Макрон заметил, что встреча на уровне лидеров будет полезной, передает РИА «Новости». Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине говорили, что встреча в «нормандском формате» может пройти в середине июля.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
Политика
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Компания Kia назвала дату премьеры нового компактного кроссовер Seltos, который выйдет на рынок в 2019 году.
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