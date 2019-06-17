Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»Взгляд.ру 11:59

После встречи с Зеленским Макрон заметил, что встреча на уровне лидеров будет полезной, передает РИА «Новости». Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине говорили, что встреча в «нормандском формате» может пройти в середине июля.

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Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

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