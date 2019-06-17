Политика
Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»Взгляд.ру 11:59
После встречи с Зеленским Макрон заметил, что встреча на уровне лидеров будет полезной, передает РИА «Новости». Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине говорили, что встреча в «нормандском формате» может пройти в середине июля.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
Обновлено в 00:42
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Общество
СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в пензенском селе Чемодановка, где произошла массовая драка с участием местных жителей.
Обновлено в 06:34
Политика
Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС
Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД
Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Не боится показать свою хватку: израильские послания для России накануне встречи по безопасности (Al-Akhbar, Ливан) (Al-Akhbar)
Тель-Авив возлагает большие надежды на трехстороннюю встречу, которая состоится в конце этого месяца при участии высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность Израиля, России и Соединенных Штатов.
Обновлено в 18:38
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Медики рассказали, чем опасны кондиционеры
Поддержание комфортной температуры воздуха в помещении с помощью кондиционера может стать причиной возникновения различных заболеваний.
Обновлено в 09:52
Кино
Вышел трейлер фильма «Текст» по роману Глуховского
Обновлено в 06:08
Путешествия
Названы самые популярные реки России для отдыха в летних домиках
В пятерку мест, популярных для отдыха на реках в летних домиках, вошли поселок Ильинский в Олонецком районе Республики Карелия на реке Олонка, село Бжид на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, алтайские поселки Катунь и Чемал на реке Катунь, город Калязин на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в Тверской области.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой полетел за ней в Италию
Певица дала концерт в Турции, а затем улетела в Италию на свадьбу друзей. Улетела Ольга Бузова из Италии за день до приезда бывшего мужа.
Обновлено в 18:34
Баскетбол
В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»
В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено в 11:42