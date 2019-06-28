Политика
Макрон приветствовал Путина по-русскиГазета.Ru 12:38
В английском языке слово "ты" отсутствует, однако подчеркивается с помощью обращения к собеседнику по имени. Макрон также с улыбкой поздоровался с Путиным и сказал ему "привет" по-русски. На встрече президент России подчеркнул, что Франция является важным партнером российского государства.
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Политика
Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
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Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
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Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
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Происшествия
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В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
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Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирство
Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Авто
В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей
Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
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Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Политика
ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве
Представители Фонда борьбы с коррупцией проникли в помещение, где застали группу молодых людей за подделыванием подписных листов в поддержку кандидатов, баллотирующихся в Московскую городскую думу.
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Шоу-бизнес
Ким Кардашян не побоялась показать себя без макияжа
Ким Кардашян прославилась во многом благодаря своим сетевым мастер-классам по макияжу.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
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Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Спартак» показал тренировку команды глазами Ханни
28-летний хавбек показал тренировочный процесс московской команды на сборе в Австрии своими глазами.
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