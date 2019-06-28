Политика

Макрон приветствовал Путина по-русскиГазета.Ru 12:38

В английском языке слово "ты" отсутствует, однако подчеркивается с помощью обращения к собеседнику по имени. Макрон также с улыбкой поздоровался с Путиным и сказал ему "привет" по-русски. На встрече президент России подчеркнул, что Франция является важным партнером российского государства.
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Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы

Известия10:51

Макрон поприветствовал Путина, сказав ему по-русски «привет»

ТАСС10:37

Макрон приветствовал Путина по-русски

Газета.Ru12:38

Разговор на «ты»: Путин пригласил Макрона в Россию

Вести.Ru10:41

Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы

Интерфакс10:31

Макрон поздоровался с Путиным на саммите G20 по-русски

РБК11:20

Макрон сказал Путину «привет» по-русски

RT на русском11:03
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:03, Вашингтон
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»

Российский продюсер Бари Алибасов намерен внести изменения в состав музыкального коллектива «На-На».
Обновлено в 21:43
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Политика

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:50
Транспорт

Шереметьево подтопило из-за сильных дождей

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске

Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Обновлено в 10:06
Автоспорт

Себастьян Феттель: Работать на трассе было непросто

В один из моментов второй тренировки на Red Bull Ring Себастьян Феттель не смог удержать машину на трассе в последнем повороте, однако ему повезло больше, чем Максу Ферстаппену и Валттери Боттасу – по крайней мере, его Ferrari осталась целой.
Обновлено в 14:56
Футбол

Чили обыграла Колумбию в Кубке Америки и вышла в 1/2 финала

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины переиграла Венесуэлу и вышла в 1/2 финала Кубка Америки Футбол.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес

У Лолиты Милявской обнаружили отсутствие голосовых связок

Обновлено в 13:54
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Происшествия

На концерте Little Big в Екатеринбурге девушка сломала ногу

На концерте Little Big на Октябрьской площади в Екатеринбурге одна из зрительниц сломала ногу.
Обновлено в 10:56
Футбол

«Барселона» может подписать сына Хаджи

Янис Хаджи — сын бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи, который считается лучшим румынским футболистом за всю историю.
Обновлено в 21:49
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Политика

Порошенко: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено в 20:27
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Происшествия

Поезда между Москвой и Петербургом опаздывали из-за воров

Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой

В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено в 11:11
Общество

Из-за жары в Екатеринбурге Роспотребнадзор будет принимать клещей на анализ в воскресенье

На выходные синоптики обещают Екатеринбургу и Свердловской области настоящую жару, в воскресенье воздух прогреется аж до 29 градусов.
Обновлено в 22:49
Политика

Трамп похвалил саудовского принца за борьбу с терроризмом

Обновлено в 21:59
Политика

Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат»

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 21:08
Политика

В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.
Обновлено в 16:36
Общество

Без света остаются около 4,8 тысяч жителей Иркутской области

Обновлено в 04:42
Политика

Медведчук призвал власти Украины заняться обменом пленных

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом.
Обновлено в 16:51
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
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