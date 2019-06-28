Политика
Макрон приветствовал Путина по-русскиГазета.Ru 12:38
В английском языке слово "ты" отсутствует, однако подчеркивается с помощью обращения к собеседнику по имени. Макрон также с улыбкой поздоровался с Путиным и сказал ему "привет" по-русски. На встрече президент России подчеркнул, что Франция является важным партнером российского государства.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:03, Вашингтон
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»
Российский продюсер Бари Алибасов намерен внести изменения в состав музыкального коллектива «На-На».
Обновлено в 21:43
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:50
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске
Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Обновлено в 10:06
Автоспорт
Себастьян Феттель: Работать на трассе было непросто
В один из моментов второй тренировки на Red Bull Ring Себастьян Феттель не смог удержать машину на трассе в последнем повороте, однако ему повезло больше, чем Максу Ферстаппену и Валттери Боттасу – по крайней мере, его Ferrari осталась целой.
Обновлено в 14:56
Футбол
Чили обыграла Колумбию в Кубке Америки и вышла в 1/2 финала
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины переиграла Венесуэлу и вышла в 1/2 финала Кубка Америки Футбол.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
У Лолиты Милявской обнаружили отсутствие голосовых связок
Обновлено в 13:54
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Происшествия
На концерте Little Big в Екатеринбурге девушка сломала ногу
На концерте Little Big на Октябрьской площади в Екатеринбурге одна из зрительниц сломала ногу.
Обновлено в 10:56
Футбол
«Барселона» может подписать сына Хаджи
Янис Хаджи — сын бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи, который считается лучшим румынским футболистом за всю историю.
Обновлено в 21:49
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Политика
Порошенко: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа
Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено в 11:11
Общество
Из-за жары в Екатеринбурге Роспотребнадзор будет принимать клещей на анализ в воскресенье
На выходные синоптики обещают Екатеринбургу и Свердловской области настоящую жару, в воскресенье воздух прогреется аж до 29 градусов.
Обновлено в 22:49
Политика
Трамп похвалил саудовского принца за борьбу с терроризмом
Обновлено в 21:59
Политика
Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат»
Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 21:08
Политика
В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана
Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.
Обновлено в 16:36
Общество
Без света остаются около 4,8 тысяч жителей Иркутской области
Обновлено в 04:42
Политика
Медведчук призвал власти Украины заняться обменом пленных
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом.
Обновлено в 16:51
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59