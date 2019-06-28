В английском языке слово "ты" отсутствует, однако подчеркивается с помощью обращения к собеседнику по имени. Макрон также с улыбкой поздоровался с Путиным и сказал ему "привет" по-русски. На встрече президент России подчеркнул, что Франция является важным партнером российского государства.

Здоровье Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.

Экономика В Абхазии начали принимать карты «Мир» На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.

Армия и оружие В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета» Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.

Политика Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Авто Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.

Авто Подразделение PSA Group по Евразии сменит руководителя Новым старшим вице-президентом PSA Group в регионе Евразия (входят Россия, Украина, страны СНГ) станет Пол Уиллкокс, сообщается на сайте компании.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Происшествия В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.

Авто Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.

Общество На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге» Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".

Политика Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.

Технологии Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Общество Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.

Политика Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей 28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.

Экономика Определено влияние пенсионной реформы на экономику Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.

Здоровье Минздрав указал на препятствия в трансплантации костного мозга в РФ Отсутствие единого федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в России затрудняет трансплантацию соответствующих тканей и клеток онкологическим больным, заявили в пресс-службе Минздрава России, 29 июня сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.

Армия и оружие Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.

Футбол Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию» Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс, до настоящего времени защищавший в Бундеслиге цвета мюнхенской "Баварии", заключил контракт с бывшим клубом "Боруссией" из Дортмунда.

Авто В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года Мера коснется легковых автомобилей и фургонов, попадающих под так называемую категорию Crit'Air 4 (отвечающим нормам «Евро-3» и выпущенным до 2006 года), и мотороллеров и скутеров старше 2005 года.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Авто Купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах В результате купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах, где показали машину с фирменным Х-стилем.