Политика
Макрон приветствовал Путина по-русскиГазета.Ru 12:38
В английском языке слово "ты" отсутствует, однако подчеркивается с помощью обращения к собеседнику по имени. Макрон также с улыбкой поздоровался с Путиным и сказал ему "привет" по-русски. На встрече президент России подчеркнул, что Франция является важным партнером российского государства.
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Шоу-бизнес
Буйные локоны и пухлые губы: 75-летний Мик Джаггер показал 2-летнего сына, похожего на певца как две капли
Обновлено в 12:32
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Экономика
В Абхазии начали принимать карты «Мир»
На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 21:13
Армия и оружие
В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»
Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено в 17:18
Политика
Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.
Обновлено в 09:06
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Авто
Подразделение PSA Group по Евразии сменит руководителя
Новым старшим вице-президентом PSA Group в регионе Евразия (входят Россия, Украина, страны СНГ) станет Пол Уиллкокс, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 18:37
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Общество
На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию
В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Политика
Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
Обновлено в 10:14
Технологии
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
Обновлено в 08:27
Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Здоровье
Минздрав указал на препятствия в трансплантации костного мозга в РФ
Отсутствие единого федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в России затрудняет трансплантацию соответствующих тканей и клеток онкологическим больным, заявили в пресс-службе Минздрава России, 29 июня сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс, до настоящего времени защищавший в Бундеслиге цвета мюнхенской "Баварии", заключил контракт с бывшим клубом "Боруссией" из Дортмунда.
Обновлено в 18:29
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Мера коснется легковых автомобилей и фургонов, попадающих под так называемую категорию Crit'Air 4 (отвечающим нормам «Евро-3» и выпущенным до 2006 года), и мотороллеров и скутеров старше 2005 года.
Обновлено в 17:39
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Авто
Купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах
В результате купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах, где показали машину с фирменным Х-стилем.
Обновлено в 14:54
Кино
Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 18:58