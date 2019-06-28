Политика

Макрон приветствовал Путина по-русскиПолитРоссия 10:52

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв на встречу с российским лидером, поздоровался с Владимиром Путиным по-русски, сказав ему «привет». Издание «RT на русском» отмечает, что французский лидер поприветствовал российского президента тепло и с улыбкой.
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РБК11:20

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RT на русском11:03
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Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

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