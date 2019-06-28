Политика
Макрон приветствовал Путина по-русскиПолитРоссия 10:52
Президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв на встречу с российским лидером, поздоровался с Владимиром Путиным по-русски, сказав ему «привет». Издание «RT на русском» отмечает, что французский лидер поприветствовал российского президента тепло и с улыбкой.
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Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Дом Аниты Цой затопило из-за ливней
Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой
Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов
Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
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Байден пообещал бороться с расизмом в США
Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, об этом он заявил в пятницу, выступая в Чикаго.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму
Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Музыка
Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряков
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за роста уровня воды
МЧС и муниципальные власти начали эвакуацию города Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка министерства.
Обновлено в 08:00
Политика
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений
Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс оделась так, будто ей все еще 17 лет
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Политика
Песков допустил реанимацию «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Футбол
Клуб из Косово прошел в следующий этап предварительного раунда ЛЧ
В рамках предварительного раунда Лиги чемпионов «Фероникели» одержал победу над «Санта-Коломой» из Андорры.
Обновлено в 16:57
Спорт
Россияне завоевали девять медалей в седьмой день Европейских игр
Российские спортсмены упрочили лидерство в общекомандном зачете Европейских игр после седьмого соревновательного дня.
Обновлено в 15:49
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова
Маршрутный автобус ПАЗ врезался в автомобиль скорой помощи в центре Саратова, сообщили 28 июня в городском ГИБДД.
Обновлено в 16:13
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Спорт
Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено в 16:35
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Футбол
Глушаков может перейти в «Ахмат»
Обновлено в 17:55