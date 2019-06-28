Политика
Макрон приветствовал Путина по-русскиПолитРоссия вчера в 10:52
Президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв на встречу с российским лидером, поздоровался с Владимиром Путиным по-русски, сказав ему «привет». Издание «RT на русском» отмечает, что французский лидер поприветствовал российского президента тепло и с улыбкой.
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В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
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Главы МИД Китая и Франции провели на саммите G20 встречу с генсеком ООН
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Политика
Китай и США договорились возобновить торговые переговоры
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Армия и оружие
Россия представила миру уникальный боевой катер
Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика
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В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
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Что медведи могут не оценить, так это то, как сильно ключевые торговые партнеры США могут отреагировать и как долго будут удерживать свои валюты от повышения по отношению к доллару, которое сделает их экспорт менее конкурентоспособным.
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Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
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Обновлено вчера в 12:54
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Авто
Audi рассчитывает сохранить V10 в новом спорткаре R8
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Общество
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Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
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Сергей Сокол: помощь людям уже идет
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Баскетбол
Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
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Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
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Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
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Обновлено 27 июня в 10:34