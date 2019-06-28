Политика

Макрон приветствовал Путина по-русскиПолитРоссия вчера в 10:52

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв на встречу с российским лидером, поздоровался с Владимиром Путиным по-русски, сказав ему «привет». Издание «RT на русском» отмечает, что французский лидер поприветствовал российского президента тепло и с улыбкой.
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Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы

Известиявчера в 10:51

Разговор на «ты»: Путин пригласил Макрона в Россию

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Макрон поздоровался с Путиным на саммите G20 по-русски

РБКвчера в 11:20

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ТАССвчера в 10:37

Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы

Интерфаксвчера в 10:31

Макрон приветствовал Путина по-русски

Газета.Ruвчера в 12:38

Макрон сказал Путину «привет» по-русски

RT на русскомвчера в 11:03
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Авто

Эксперты назвали 7 автомобилей до 50 тысяч рублей

Обновлено вчера в 22:31
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Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

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В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
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В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
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Главы МИД Китая и Франции провели на саммите G20 встречу с генсеком ООН

Министр иностранных дел КНР Ван И, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили борьбу с климатическими изменениями на трехсторонней встрече в японской Осаке, где проходит саммит G20.
Обновлено вчера в 21:43
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Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

Шестикилометровый участок федеральной трассы Р255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
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Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу

Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

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На станции Сходня украли полтора километра кабеля

Обновлено вчера в 05:37
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Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»

Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры

Обновлено в 00:39
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Россия представила миру уникальный боевой катер

Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия

На Сергея Петрова завели уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика

Даже ФРС не сможет удержать доллар

Что медведи могут не оценить, так это то, как сильно ключевые торговые партнеры США могут отреагировать и как долго будут удерживать свои валюты от повышения по отношению к доллару, которое сделает их экспорт менее конкурентоспособным.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь

Вечером вас ждут неожиданные встречи с человеком из давнего прошлого и новые знакомства.
Обновлено вчера в 08:27
Авто

Audi рассчитывает сохранить V10 в новом спорткаре R8

Руководство спортивного подразделения марки хочет сохранить мощный десятицилиндровый двигатель спорткара следующего поколения, несмотря на высокую вероятность того, что Audi R8 станет полностью электрическим.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Общество

Сергей Сокол: помощь людям уже идет

Видео и фото Дмитрий Медведев направил главу МЧС России в Иркутскую область Пожилой мужчина и восьмилетний мальчик бесследно исчезли в зоне затопления в Тулунском районе Два человека погибло на паводках в Приангарье Работа спасателей в затопленных районах.
Обновлено в 01:30
Баскетбол

Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие

Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»

Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Общество

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
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