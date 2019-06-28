Политика

Макрон приветствовал Путина по-русскиПолитРоссия 10:52

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв на встречу с российским лидером, поздоровался с Владимиром Путиным по-русски, сказав ему «привет». Издание «RT на русском» отмечает, что французский лидер поприветствовал российского президента тепло и с улыбкой.
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RT на русском11:03
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
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Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
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Бузова показала нежные объятия с Овечкиным

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Общество

Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
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В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
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Обновлено в 09:00
Финансы

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Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
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Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

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Бывший барабанщик Guns N’ Roses госпитализирован с ножевым ранением

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Политика

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Политика

Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время заседания городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга от ЛДПР, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову возглавить упомянутый комитет Смольного.
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Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Обновлено вчера в 15:14
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Политика

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Общество

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