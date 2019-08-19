Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с ПутинымНародные новости 00:08
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль. Бриджит Макрон во время прогулки на лодке неудачно упала и вывихнула плечо. Однако она продолжила посещать публичные мероприятия.
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Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом
Обновлено вчера в 08:54
Культура
Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 03:08
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода
Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.
Обновлено в 00:52
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Впервые с 14 февраля 2019 года курс доллара переступил отметку в 67 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Кино
HBO продлил «Мир дикого запада» на четвертый сезон
Телеканал HBO продлил на четвертый сезон «Мир дикого запада».
Обновлено в 03:18
Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны
Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Футбол
Бекхэм поддержал Зане, получившего повреждение крестообразных связок
Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, получившего травму крестообразных связок колена.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Французскую пару задержали в Сардинии за кражу песка с пляжа
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Суд в Киеве перенес рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд принял решение перенести рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в связи с болезнью одного из судей.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4
Группа хакеров под названием pwn20wnd представила обновление утилиты unc0ver до версии 3.5.1.
Обновлено вчера в 09:16