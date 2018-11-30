Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20. У трапа самолёта его должна была встретить вице-президент страны Габриэла Микетти, однако её там не оказалось.
RT на русском07:54
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика
Песков рассказал, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга на G20
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ России
Североатлантический альянс под предлогом проведения военных маневров концентрирует войска и тяжелую технику в странах, граничащих с Россией, заявил 30 ноября заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 13:36
Политика
Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам
Украина в рамках военного положения ограничит права граждан РФ. Взрослым мужчинам из России уже запретили въезд в страну.
Обновлено в 13:24
Политика
Главы МИД G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков
Главы МИД государств Группы семи призвали Москву отпустить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы в районе Керчи.
Обновлено в 13:36
Политика
Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»
Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву.
Обновлено в 13:30
Политика
СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям
Обновлено в 13:24
Политика
Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД
В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 13:27
Политика
Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму
Обновлено в 13:45
Политика
Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США
Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне оставил в силе запрет на использование софта «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях, отклонив иск российской компании.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане
Правительство совместно с Генпрокуратурой должно «принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», говорится в поручении президента Владимира Путина.
Обновлено в 13:18
Политика
В США заявили, что расследование Мюллера подрывает отношения с Россией
Расследование «российского вмешательства» под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера подрывает отношения Вашингтона и Москвы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 11:55
Политика
Миллиардер Лисин возглавил Международную федерацию спортивной стрельбы
Основной владелец и председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:37
Политика
Туск: Евросоюз продлит санкции против России ещё на полгода
Председатель Европейского совета Дональд Туск уверен, что Европейский союз продлит санкции против Российской Федерации ещё на полгода.
Обновлено в 11:04