Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20. У трапа самолёта его должна была встретить вице-президент страны Габриэла Микетти, однако её там не оказалось.

Макрон прибыл на саммит G20 в Аргентину, но его никто не встретил

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