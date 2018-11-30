Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20. У трапа самолёта его должна была встретить вице-президент страны Габриэла Микетти, однако её там не оказалось.
RT на русском07:54
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Политика
Трамп и Путин не пожали друг другу руки на саммите G20
Обновлено в 12:15
Политика
Главы МИД G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков
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Политика
Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам
Украина в рамках военного положения ограничит права граждан РФ. Взрослым мужчинам из России уже запретили въезд в страну.
Обновлено в 12:06
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СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 11:44
Политика
Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД
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Политика
Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»
Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
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Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
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Обновлено в 12:23
Политика
В США заявили, что расследование Мюллера подрывает отношения с Россией
Расследование «российского вмешательства» под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера подрывает отношения Вашингтона и Москвы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 11:55
Политика
Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.
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Политика
Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму
Главы государств БРИКС на полях G20 призвали членов ВТО противостоять протекционизму, говорится в заявлении для СМИ.
Обновлено в 12:13
Политика
ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки лайнера Меркель
Обновлено в 09:55
Политика
Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане
Правительство совместно с Генпрокуратурой должно «принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», говорится в поручении президента Владимира Путина.
Обновлено в 11:59
Политика
Лисин избран главой Международной федерации стрелкового спорта
Президент Стрелкового союза России (ССР) и Европейской стрелковой конфедерации (ESC) Владимир Лисин избран на пост главы Международной федерации стрелкового спорта (ISSF), сообщается в официальном микроблоге ISSF в Twitter.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
НАТО стягивает войска к границам РФ под видом учений — Минобороны РФ
Обновлено в 12:29