Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зонуТАСС вчера в 14:47

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает. Такую идею он выдвинул в четверг на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов.
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Политолог предположил, какие страны могут покинуть Шенгенскую зону

Комсомольская правда10:32

Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны

РБКвчера в 14:58

Макрон предложил уменьшить Шенгенскую зону

Коммерсантъвчера в 15:23

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

РИА Новостивчера в 15:31

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

ТАССвчера в 14:47

Макрон заявил о возможности сокращения Шенгена

RT на русскомвчера в 14:30

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Интерфаксвчера в 13:54
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Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Малышева поставила Сябитову на весы и озвучила ее лишний вес

Обновлено в 14:11
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 03:40
Гаджеты

«Яндекс» опубликовал свои доходы от продажи гаджетов

По результатам января-марта нынешнего года российская интернет-компания «Яндекс» имеет доход в 222 миллиона рублей от реализаций электронных девайсов.
Обновлено в 08:46
Общество

Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов

Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Из плена талибов в Афганистане освобождены более 50 человек

Военные Афганистана провели операцию против боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в провинции Орузган в центральной части Афганистана.
Обновлено в 04:43
Кино

«Мстители 4» стартовали с рекордами в международном прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" выйдет в американский прокат 26 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:56
Хоккей

Загитова посетила Зал хоккейной славы в Торонто

Обновлено в 14:08
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики

Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Футбол

Руководство «Спартака» обновится

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Политика

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Наука

Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

Новая вакцина против колоректального рака показала положительные результаты в клиническом испытании фазы 1. Специалисты изучали безопасность нового метода лечения.
Обновлено в 07:12
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено вчера в 16:47
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Убийцу российских «Панцирей» похвалили за точность

Обновлено в 01:57
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Здоровье

В больнице имени Соловьева появилось новое оборудование

В больнице имени Соловьева появилось оборудование нового поколения для диагностики и проведения сложных, но минимально инвазивных операций.
Обновлено в 14:10
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

Обновлено в 13:27
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
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