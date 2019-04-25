Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зонуТАСС вчера в 14:47

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает. Такую идею он выдвинул в четверг на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов.
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Политолог предположил, какие страны могут покинуть Шенгенскую зону

Комсомольская правда10:32

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

РИА Новостивчера в 15:31

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Интерфаксвчера в 13:54

Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны

РБКвчера в 14:58

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

ТАССвчера в 14:47

Макрон заявил о возможности сокращения Шенгена

RT на русскомвчера в 14:30

Макрон предложил уменьшить Шенгенскую зону

Коммерсантъвчера в 15:23
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

Зеленский отказался встретиться с Путиным

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что победивший на выборах главы Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.
Обновлено в 12:20
Политика

Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:22
Экономика

Украине придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд в случае банкротства Приватбанка

В интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу, Рожкова заявила, что если все же отменить национализацию и, как следствие, забрать вложенные государством деньги, то Приватбанк снова станет неплатежеспособным, банкротом.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Транспорт

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

Обновлено в 09:41
Кино

Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Озвучены гонорары актеров, сыгравших в главных ролях в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт

Обновлено в 12:19
Спорт

Загитова исполнит мечту слепой девочки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова встретиться со слепой девочкой Снежаной Черепановой и исполнит ее мечту — встретиться с фигуристкой.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02
Наука

Определены наилучшие для творчества периоды жизни

Обновлено в 05:57
Политика

В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента

«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон навестила беременную Меган Маркл

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом внезапно навестили беременную Меган Маркл, которая находится в особняке в Виндзоре.
Обновлено в 12:04
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено в 12:26
Энергетика

Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Обновлено в 12:30
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 12:41
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Общество

В России сократится список запрещенных для женщин профессий

Корж не исключает, что в будущем список запрещенных профессий станет еще короче, происходить это будет по согласованию с профсоюзами, представителями этих специальностей, учеными.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет

Обновлено в 07:43
Происшествия

На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

Обновлено в 11:16
Общество

Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе

Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Политика

Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
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