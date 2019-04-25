Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зонуТАСС вчера в 14:47
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает. Такую идею он выдвинул в четверг на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский отказался встретиться с Путиным
Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что победивший на выборах главы Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.
Обновлено в 12:20
Политика
Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:22
Экономика
Украине придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд в случае банкротства Приватбанка
В интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу, Рожкова заявила, что если все же отменить национализацию и, как следствие, забрать вложенные государством деньги, то Приватбанк снова станет неплатежеспособным, банкротом.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Озвучены гонорары актеров, сыгравших в главных ролях в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт
Обновлено в 12:19
Спорт
Загитова исполнит мечту слепой девочки
Олимпийская чемпионка Алина Загитова встретиться со слепой девочкой Снежаной Черепановой и исполнит ее мечту — встретиться с фигуристкой.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак
Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков
Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено в 05:57
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон навестила беременную Меган Маркл
Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом внезапно навестили беременную Меган Маркл, которая находится в особняке в Виндзоре.
Обновлено в 12:04
Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Обновлено в 12:30
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 12:41
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Общество
В России сократится список запрещенных для женщин профессий
Корж не исключает, что в будущем список запрещенных профессий станет еще короче, происходить это будет по согласованию с профсоюзами, представителями этих специальностей, учеными.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет
Обновлено в 07:43
Происшествия
На Шри-Ланке произошли три новых взрыва
Обновлено в 11:16
Общество
Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе
Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Политика
Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01