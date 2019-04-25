Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд странФАН вчера в 16:55
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран. Французский лидер заявил, что Шенгенское соглашение больше не работает, поэтому необходимо пересмотреть миграционную политику. Макрон призвал соседей Франции следить за своими границами.
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Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»
В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Футбол
Роналду опубликовал милое фото с дочками
Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Политика
«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа
«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 02:50
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество
PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s
Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Обновлено в 06:55
Политика
Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%.
Обновлено вчера в 14:27
Авто
В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
Обновлено в 08:46
Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеров
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Политика
Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине
Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты
Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold
В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Политика
В Раде требуют раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт
"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Следователи в Ставрополе приняли к производству уголовное дело по факту проживания двух малолетних детей в антисанитарных условиях, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Обновлено в 09:15
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей
По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Политика
В США назвали страну, представляющую угрозу в сфере сбора разведданных
Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что наибольшую угрозу для США в сфере сбора разведданных представляет Китай.
Обновлено в 09:23
Транспорт
Число выезжающих из Москвы в область по пятницам увеличилось на 15%
В Москве на 15% увеличилось количество выезжающих за город машин по пятницам, автомобилистам рекомендуют сдвинуть поездки на внепиковые часы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина
Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Обновлено в 08:05
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57