Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять летИзвестия 14:58
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации пообещал восстановить пострадавший от сильного пожара собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом во вторник, 16 апреля, пишет Le Figaro.
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Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях.
— Эммануэль Макрон, французский политикНТВ 15:21
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