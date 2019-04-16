Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять летИнтерфакс 14:15

Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях.

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам. Он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще красивее, чем прежде".

Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет

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