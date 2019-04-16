Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять летИзвестия 14:58

Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации пообещал восстановить пострадавший от сильного пожара собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом во вторник, 16 апреля, пишет Le Figaro.

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Общество На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Здоровье В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Экономика Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.

Космос Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации "С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор поздравил форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с нокаутом в драке с нападающим "Каролины Харрикейнз" Андреем Свечниковым в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".

Космос Сегодня в Саратове пройдет областная научно-просветительская видеоконференция «Человек. Страна. Космос» 58 лет прошло с памятного апрельского дня 1961 года, когда на орбиту Земли был выведен первый в мире пилотируемый корабль "Восток" с космонавтом Ю. Гагариным на борту.

Происшествия ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.

Здоровье Центр радиологии в Димитровграде в мае примет первых пациентов Как только документ будет принят, Центр сразу возьмет на лечение с помощью протонного пучка 10 пациентов с опухолью головного мозга, которая не поддается химио- и рентгенотерапии, сказал глава ФМБА.

Политика Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР Как ожидается, жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ более пяти лет.

Политика Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сменила фамилию после развода Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.

Политика Россия выдворила польского дипломата из Иркутска Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Колоссальный пожар в Хабаровске тушили всю ночь Около 8 утра в среду, 17 апреля, пожарным удалось ликвидировать открытое горение на огромном складе лесоматериалов в посёлке имени Горького в Хабаровске.

Происшествия СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.

Финансы Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).

Авто Lexus презентовал первый минивэн в истории марки Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.