Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять летГазета.Ru 16:45
Эксперты в области архитектуры утверждают, что на восстановление уйдет минимум 10 лет. Называются и более длительные сроки - 40-50 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам заявил, что сгоревший собор Парижской Богоматери будет восстановлен в течение пяти лет.
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Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях.
— Эммануэль Макрон, французский политикНТВ 15:21
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