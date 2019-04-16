Политика

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять летГазета.Ru 16:45

Эксперты в области архитектуры утверждают, что на восстановление уйдет минимум 10 лет. Называются и более длительные сроки - 40-50 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам заявил, что сгоревший собор Парижской Богоматери будет восстановлен в течение пяти лет.
Читать в источнике
Эммануэль Макрон
Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях.
— Эммануэль Макрон, французский политикНТВ 15:21

Подробнее о событии

Макрон заявил, что Нотр-Дам восстановят за пять лет

ТАСС14:26

Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет

РБК14:39

Макрон поручил восстановить Нотр-Дам за пять лет

Интерфакс14:38

Макрон пообещал за пять лет восстановить Нотр-Дам

РИА Новости14:35

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Газета.Ru16:45

Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет

RT на русском14:15

Макрон пообещал «по-стахановски» восстановить Нотр-Дам и сделать его «красивее»

Царьград14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Политика

Арестованный в Греции россиянин Винник попросил о помощи Путина

Арестованный в Греции в 2017 году по подозрению в финансовых преступлениях гражданин РФ Александр Винник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

Американские ракеты не представят угрозу в морской битве с Россией

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления

Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 22:19
Общество

Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели

Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 17:57
Политика

«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве России

Обновлено в 20:33
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей

Обновлено в 23:06
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Футбол

Зидан принял решение избавиться от Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Происшествия

На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке

Обновлено в 22:42
Происшествия

В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело

Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и прошел в следующий раунд плей-офф

"Айлендерс" выиграл у "Питтсбурга" (3:1) в матче первого раунда плей-офф. Клуб из Нью-Йорка победил в серии со счетом 4-0.
Обновлено в 22:09
Транспорт

В Башкирии назвали города с самым большим количеством наркоманов

Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на данные Антинаркотической комиссии РБ, городом с самым большим количеством наркоманов является Октябрьский.
Обновлено в 22:07
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

Детский омбудсмен проверит видео с новосибирской девочкой на поводке

Обновлено в 12:33
Общество

Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки

Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 22:07
Авто

Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.
Обновлено в 23:02
Наука

Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Политика

Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского

Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено в 21:00
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено в 22:00
Здоровье

В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России

Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Общество

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное