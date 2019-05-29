Политика

Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условияхИнтерфакс вчера в 20:08

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
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Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.
РИА Новостивчера в 16:35

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Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях

Интерфаксвчера в 20:08

Президент Франции собирается организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским

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Ведомостивчера в 17:03

Макрон оценил возможность новой встречи в нормандском формате

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ТАССвчера в 16:51

Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»

РИА Новостивчера в 16:35

Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»

Газета.Ruвчера в 16:58
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
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В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
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Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

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Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
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Посла Испании вызвали в МИД России

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