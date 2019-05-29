Политика
Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условияхИнтерфакс вчера в 20:08
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.РИА Новостивчера в 16:35
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Президент Франции собирается организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским
Эхо Москвывчера в 18:17
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