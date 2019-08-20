Политика

Макрон по-русски написал о европейской РоссииLenta.ru 07:07

Встреча Макрона и Путина прошла в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов.
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Макрон после встречи с Путиным написал пост по-русски: «Россия – глубоко европейская страна»

БИЗНЕС Online06:40

«Европа до Владивостока»: не слишком ли жирно для ЕС?

REGNUM04:16

В Facebook Макрона после встречи с Путиным появилась запись на русском

Коммерсантъ06:58

«Россия - глубоко европейская страна». Макрон написал пост на русском языке

ТАСС07:22

Путин и Макрон обсудили Сибирь

Взгляд.рувчера в 20:34

Макрон заявил, что убежден в европейском будущем России

РИА Новостивчера в 20:25

Макрон заявил, что убеждён в европейском будущем России

RT на русскомвчера в 19:54
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Футбол

Слуцкий опубликовал фото, на котором снова поедает бургер

В подписи к новому снимку специалист добавил: «Десять лет спустя». Видимо, Слуцкий решил посмеяться над самим собой.
Обновлено в 07:07
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 07:34
Политика

Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона

Обновлено в 00:23
Футбол

Жардим призвал руководство «Монако» купить ему четырех игроков

По информации источника, португальский специалист попросил руководство клуба подписать минимум четырех новых игроков.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд

Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Спасатели начали поиски пропавших на рыбалке детей в Югре

Обновлено в 03:02
Гаджеты

Nvidia анонсировала облачный игровой сервис GeForce Now для Android

Обновлено в 03:03
Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Общество

В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как за год похудела на 60 килограммов

Подписчики удивились, как при такой «диете» на сладостях Бочкаревой удалось похудеть на 60 кг.
Обновлено в 03:20
Общество

В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу

Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Происшествия

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Авто

Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото

Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Сумской области Украины предотвращен теракт — СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт.
Обновлено в 06:24
Технологии

На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов

Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Авто

Chevrolet назвал дату продаж новой Chevrolet Captiva

Обновлено вчера в 23:33
Космос

На МКС провели испытания системы дозаправки спутников

Второй, многофункциональный MFT2, управляет адаптерами криогенного залива, а робот для визуальной инспекции VIPIR2 подтверждает, что заправка была проведена надлежащим образом.
Обновлено в 04:42
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Космос

Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область

Крупная партия современного высокоточного медицинского оборудования поступит в этом году в Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Появилось видео первого погружения новейшей российской подлодки

В Сети появилось видео первого погружения новейшей российской дизель-электрической подлодки «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:35
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Происшествия

В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло

Правоохранительные органы изъяли большую часть партии подсолнечного масла кустарного производства, которое, предположительно, стало причиной массового отравления и смерти нескольких человек в Ульяновской и Самарской областях.
Обновлено в 04:39
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