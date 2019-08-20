Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке. В сообщении он охарактеризовал Россию как «глубоко европейскую страну», где «налицо» прогресс в политическом и экономическом развитии.

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