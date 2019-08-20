Политика
Макрон по-русски написал о РоссииИзвестия 08:34
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке. В сообщении он охарактеризовал Россию как «глубоко европейскую страну», где «налицо» прогресс в политическом и экономическом развитии.
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Культура
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос»
Обновлено в 09:12
Экономика
Власти направят 3 млрд рублей на льготный лизинг и автокредиты
Правительство выделяет дополнительные субсидии на автокредиты, передает ОТР. Речь идет о трех миллиардах рублей.
Обновлено в 06:47
Политика
Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев
Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Политика
Немцы больше доверяют Путину, чем Трампу, показал опрос
Граждане Германии больше доверяют российскому президенту Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Обновлено в 06:43
Экономика
Белоруссия и Украина оказались крупнейшими должниками России
Оказалось, что крупнейшим должником России является Белоруссия: Минск задолжал 7,5 миллиарда и не спешит избавляться от долга.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit
В соглашении прописано, что после выхода Британии из Евросоюза Северная Ирландия останется в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, пока Лондон и Брюссель не согласуют иной способ сохранения прозрачной границы.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Технологии
Рогозин похвалил Маска за влияние на «Роскосмос»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвалил американского миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска за то, что тот стимулировал госкорпорацию ускорить разработку новых ракет.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Экономика
Известный инвестор Марк Мёбиус советует инвестировать в золото
Инвестор добавил, что спрос на золото подстегивается распространением криптовалют, которые он назвал "психовалютами".
Обновлено в 06:24
Футбол
Паяч стал игроком «Дженоа»
Хорватский защитник Марко Паяч отправился в аренду «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба. Его контракт принадлежит «Кальяри».
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Экономика
Против налоговых уклонистов в РФ начали применять «архивные» данные
Комментируя ситуацию, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров указал, что это первый ставший известным случай, когда налоговые органы ретроспективно использовали международное соглашение об обмене данными, и подобные решения ранее не встречались в практике.
Обновлено в 08:45
Общество
Росреестр переименовал Путина в Сергеева-Градского
Росреестр зашифровал семью президента Владимира Путина в выписке на квартиру на Васильевском острове в Петербурге, переименовав всех владельцев в Сергеевых-Градских.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро
В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Политика
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Культура
Apple потратила $6 млрд на производство своих шоу и сериалов
Обновлено в 02:33
Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле
Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 06:24