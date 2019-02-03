Политика
Макрон планирует провести 26 мая референдум по претензиям «желтых жилетов»Коммерсантъ 05:55
Президент Франции Эмманюэль Макрон в секретном режиме готовится к проведению референдума по широкому кругу вопросов в ответ на требования «желтых жилетов». Как пишет Le Journal du Dimanche, голосование может состояться 26 мая одновременно с выборами в парламент Евросоюза.
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения референдума для решения социального кризиса, вылившегося в протесты "желтых жилетов", пишет Journal du Dimanche.Московский Комсомолец05:29
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В Кабо-Верде прошел суд над задержанными российскими моряками. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявили в посольстве РФ в стране.
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В американском городе Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 03:41
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Шоу-бизнес
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Политика
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Происшествия
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В Индии поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые
Восемь человек погибли и более 50 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Индии, сообщает издание Indian Express.
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По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2438.
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Политика
В ФРГ предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал
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Происшествия
Пьяный петербуржец избил врача, спасавшего его жену
Нетрезвый петербуржец напал на врача скорой помощи, который приехал по вызову к его жене.
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Опубликовано видео с места смерти Децла
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Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
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