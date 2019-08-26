Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит. Сделанные тем высказывания лидер Пятой республики назвал "крайне невежливыми".

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги

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