Политика
Российская газетаМакрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит. Сделанные тем высказывания лидер Пятой республики назвал "крайне невежливыми".
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Фигурное катание
Фигурному катанию предрекли революционные изменения
«Революционные изменения» могут вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года, рассказал агентству «Р-Спорт» вице-президент ISU Александр Лакерник.
Lenta.ru 11:11
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
РБК вчера в 03:16
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
РИА Новости 11:01
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Российская газета 05:23
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Музыка
Вячеслав Бутусов записал новый альбом в петербургском Доме радио
Невские Новости 11:37
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05
Происшествия
В Сочи иностранец изнасиловал и убил 5-летнюю дочь сожительницы
Гражданина Азербайджана признали виновным в изнасиловании и убийстве 5-летней дочери сожительницы в городе Сочи.
Московский Комсомолец 04:18
Футбол
145-летний «Болтон» может прекратить свое существование
Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» может прекратить свое существование, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 06:55
Футбол
Ибрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS
Ибрагимовичу удалось сделать дубль в третьем матче MLS подряд. Ранее он забил два гола в ворота «Сиэтла» и «Далласа».
РБК 04:36
Здоровье
Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава
Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 10:37
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Вечерняя Москва 08:01
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Экономика
Из ЦБ уходит глава департамента международного сотрудничества Сергей Клинков
Руководитель департамента международного сотрудничества Банка России Сергей Клинков покидает свой пост.
Банки.ру 11:29
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Как сообщила пресс-служба городских судов, также к участию в выборах допущены еще три независимых кандидата - главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и кандидаты от "Яблока" Александр Верещагин и Ярослав Путров.
Московский Комсомолец 08:21
Космос
«Союз МС-13» перестыковался с модуля «Звезда» МКС на модуль МИМ2
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 00:13
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Lenta.ru 24 августа в 15:40
Общество
Сваха из «Давай поженимся» назвала плюсы дефицита мужчин в России
Комментарий Сябитовой опубликовал портал Nation News. Сваха отметила, что в дефиците есть как минусы, так и плюсы.
Lenta.ru 11:24
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Экономика сегодня вчера в 11:52
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm 10:41
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Гражданка РФ погибла во время восхождения на вулкан Фудзи в Японии. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на агентство Киодо.
Российская газета 08:49
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
REGNUM 06:51
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31