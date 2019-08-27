Политика
ФАНМакрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Представитель Парижа в свою очередь обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату. На фоне этого один из пользователей Facebook выложил фото, высмеивающее Макрона и его 66-летнюю супругу Брижит Макрон. Президент Бразилии позволил себе присоединиться к оскорблению, посмеявшись над шуткой.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:59, Вашингтон
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).
Банки.ру вчера в 03:44
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
Движение на внутренней стороне МКАД восстановлено после ДТП
ТАСС вчера в 09:45
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Теннис
Калинская обыграла Стивенс в первом круге US Open
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 01:43
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о своем «алкоголизме»
Волга-Медиа 00:26
Технологии
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Технологии
Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram
Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.
Ридус 00:33
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета вчера в 14:09
Энергетика
BP сбывает все свои активы на Аляске
REGNUM вчера в 20:03
Политика
Джонсон назвал Юнкеру условие заключения сделки по Brexit
Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Джонсона.
News.ru вчера в 15:31
Экономика
WSA: мировое производство стали в июле выросло на 1,7% к прошлому году
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали в 64 тсранах-производителях стали составило в июле 2019 г. 156.7 млн. тонн, что на 1.7% выше уровня июня 2018 г. Производство стали в Китае в июле составило 85.2 млн. тонн, что выше на 5.0% к уровню прошлого года.
MetalTorg.ru вчера в 17:20
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика
«Роснефть» прокомментировала предложение Шрёдера
Как писал News.ru, ранее глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти.
News.ru вчера в 14:29
Экономика
Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России
Рейтинг богатейших семейных кланов России, по версии Forbes, возглавила семья Гуцериевым.
URA.Ru 01:45
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Происшествия
В Волгограде задержали членов крупной ОПГ мошенников
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступники действовали на территории Московской области и Волгограда.
Волжский.ру 01:50
Музыка
Билли Айлиш рассказала, как проспала в России премию MTV VMA
Культуромания вчера в 15:19
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Космос
SpaceX успешно протестировала Starhopper
Фото: Twitter / @ elonmusk SpaceX Илона Маска успешно провела испытания прототипа космического корабля, на который компания делает ставку в потенциальных экспедициях на Марс.
Вести.Финанс 00:56
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08