Политика

ИзвестияИзвестияМакрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Макрон резко отреагировал на оскорбления в адрес его жены в Facebook

ТАСС09:26

Макрону стало грустно из-за насмешек президента Бразилии над женой

Московский Комсомолец09:30

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия09:28

Президент Франции огорчился из-за комментария бразильского коллеги про жену Эммануэля Макрона

Эхо Москвы11:23

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

РБК08:36

Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона

Коммерсантъ07:56

Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

РИА Новости08:10
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

BFM.ru 11:49
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NASA представило новый экологичный и мощный суперкомпьютер

NASA официально представила свой новый суперкомпьютер Aitken в Исследовательском центре «Эймс», расположенном в Кремниевой долине.
Машины и Механизмы 12:19
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

РИА Новости вчера в 17:40
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В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы

Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.
РБК 04:02
Происшествия

Преступник сбежал из тюрьмы в Италии по простыням

По сообщению местной полиции, осужденный гражданин Польши осуществил побег из тюрьмы в Неаполе по связанным простыням.
iReactor 08:52
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На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов

Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Газета.Ru 07:01
Экономика

Путин обеспокоен доходами россиян

Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.
Новые Известия 14:49
Происшествия

В МВД извинятся перед зампрокурора из Чечни за изъятый пакет с порошком

РБК 12:53
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.
Коммерсантъ 11:57
Футбол

Игнашевич назвал ФНЛ лучшей лигой в мире

Главному тренеру московского «Торпедо» Сергею Игнашевичу нравится работать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
RT на русском 14:10
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском 05:25
Политика

Посол России в Лондоне Яковенко завершил свою миссию

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко сегодня, 24 августа официально завершил свою миссию. Об этом сообщила пресс-служба посольства.
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Музыка

Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки

РИА Новости 10:50
Футбол

Заболотный забил дебютный гол в составе «Сочи»

Единственный гол в составе «Сочи» на 43-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
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В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
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Технологии

Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

ТАСС вчера в 23:30
Финансы

Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц

Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
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В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах

Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".
РИА Новости вчера в 09:12
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
Вести.Ru 14:28
Политика

Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
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Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов

Десять самых богатых людей планеты 23 августа потеряли более 14 миллиардов долларов из-за падения мировых бирж и обострения торгового конфликта США и Китая.
РИА Новости 02:52
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Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 13:22
Политика

Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
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В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

RT на русском 10:58
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
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Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали

Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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