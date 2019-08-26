Политика
ИзвестияМакрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Шоу-бизнес
Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко
Московский Комсомолец 10:01
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Lenta.ru 14:13
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru 11:43
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Армия и оружие
Поставки второй батареи ЗРС С-400 Турции начнутся 27 августа
Поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в Турцию начнутся 27 августа.
Военное обозрение 08:29
Происшествия
В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар
Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.
ТАСС 12:50
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Финансы
Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Экономика
Греция с 1 сентября полностью отменит ограничения на движение капитала
Греческие власти были вынуждены ввести ограничения на движение капитала летом 2015 года, когда будущее страны в еврозоне оказалось под вопросом из-за крупных проблем в банковском секторе и усиления противоречий между Афинами и греческими кредиторами относительно условий предоставления помощи.
Финмаркет 11:17
Теннис
Даниил Медведев вышел во второй круг US Open
Интерфакс-Спорт 14:45
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Происшествия
В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во «Внуково»
Задержание заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева во "Внуково" прокомментировал его брат Муслим, занимающий должность председателя республиканского правительства: - Я в курсе ситуации.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:26
Политика
СМИ анонсировали визит Болтона в Белоруссию
Подробностей о предстоящем предполагаемом визите Болтона в Белоруссию, который может состояться уже на этой неделе, не разглашается.
Экономика сегодня 16:16
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15
Культура
Пермская опера ведет переговоры с Курентзисом
Как сообщает РБК со ссылкой на театр, Андрей Борисов провел две встречи с Теодором Курентзисом и передал ему два документа, первый – требования к программе будущего фестиваля, второй – календарный план его организации (на случай, если Курентзис примет решение возглавить оргкомитет фестиваля).
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие
Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале
На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Общество
Росреестр, по данным ФБК, изменил информацию о даче, принадлежащей вице-мэру Москвы Александру Горбенко
На даче, по словам оппозиционера, расположены девять домов, в том числе один 400-метровый – его в декларации Горбенко нет.
Эхо Москвы 15:00
Футбол
Матвеев рассказал о кадровых проблемах перед матчем с «Олимпиакосом»
Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, кто из игроков не сможет помочь команде в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
Чемпионат 07:40
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы 06:03
Финансы
Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц
Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
Банки.ру 12:32
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 23 августа в 12:57
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46