Политика

ИзвестияИзвестияМакрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Макрон ответил президенту Бразилии на выпад в адрес жены

Газета.Ru15:28

Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона

Коммерсантъ07:56

Макрону стало грустно из-за насмешек президента Бразилии над женой

Московский Комсомолец09:30

Макрон резко отреагировал на оскорбления в адрес его жены в Facebook

ТАСС09:26

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

РБК08:36

Президент Франции огорчился из-за комментария бразильского коллеги про жену Эммануэля Макрона

Эхо Москвы11:23

Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

РИА Новости08:10
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Происшествия

Пара из Воронежской области натравила опасную собаку на рыбака

КП - Воронеж 11:30
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Общество

Росстат рассказал о дефиците мужчин в регионах России

В возрасте от 0 до 4 лет на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, а уже в возрасте от 20 до 25 лет на тысячу мужчин приходится 1 023 женщины.
ТагилСити.ру 00:34
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Космос

Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться

Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
OAnews вчера в 05:41
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Общество

AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо

Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.
ТАСС 17:45
Здоровье

В Великобритании две собаки помогли обнаружить рак у своих хозяек

В Великобритании собаки по запаху помогли диагностировать рак у двух своих хозяек, сообщает газета Daily Mirror.
Life.ru 17:36
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля

«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС.
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Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
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В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом

Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.
Актуальные Новости 14:02
Происшествия

Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи

В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
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Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
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Армия и оружие

Комсомольский Су-57 станет «звездой» авиасалона МАКС-2019

Российская промышленность представит на шоу новейшие разработки гражданской и военной авиации, включая Су-57 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.Гагарина.
Хабаровский край сегодня 03:00
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
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Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
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Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
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Футбол

ЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»

ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
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Тренер «Зенита» Тимощук снова начнёт играть в футбол

News.ru 14:14
Технологии

Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику

Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.
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Происшествия

Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком

Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
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Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
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Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
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Двойник Стива Джобса найден в Египте

Газета.Ru 09:56
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Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
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ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна

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Авто

365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте

На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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