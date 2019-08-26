Политика

ИзвестияИзвестияМакрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

РБК08:36

Президент Франции огорчился из-за комментария бразильского коллеги про жену Эммануэля Макрона

Эхо Москвы11:23

Макрону стало грустно из-за насмешек президента Бразилии над женой

Московский Комсомолец09:30

Макрон резко отреагировал на оскорбления в адрес его жены в Facebook

ТАСС09:26

Макрон ответил президенту Бразилии на выпад в адрес жены

Газета.Ru15:28

Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона

Коммерсантъ07:56

Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

РИА Новости08:10
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Хавбек «Реала» Хамес получил травму

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму.
Матч ТВ 11:09
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40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
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Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Матч ТВ 14:28
Политика

Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
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Политика

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В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
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Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram

Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
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В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал "ужасной" идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит "семерки" в 2020 году, сообщает газета Hill.
РИА Новости 19:19
Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Футбол

На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа

В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс 16:12
Армия и оружие

Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла

Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
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Пушков оценил слова Порошенко о поднятии флага Украины над Донецком

Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.
Газета.Ru 18:06
Экономика

Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Политика

Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
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Футбол

Станислав Черчесов объяснил состав сборной России

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Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим

Абхазия состоялась как демократическое государство, процесс международного признания республики необратим.
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Политика

Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

Суд в Оклахоме удовлетворил иск генеральной прокуратуры штата и обязал компанию Jonson&Johnson выплатить более $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США.
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Общество

Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака

Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press. Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.
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Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
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Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

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Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни

Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
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Авто

Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США

Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
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Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным

Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
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Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Общество

Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли

Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.
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Каждый игрок хочет играть в национальной команде. Надоело бороться с «Динамо» за выживание.
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Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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