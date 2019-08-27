Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.

Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

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