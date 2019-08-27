Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

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