Политика

ИзвестияИзвестияМакрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Российская газета12:23

Бразилия отказалась от помощи Франции при тушении пожаров

РЕН ТВ07:42

Макрон резко отреагировал на оскорбления в адрес его жены в Facebook

ТАССвчера в 09:26

За Брижит ответишь. Президент Франции поссорился с бразильским лидером

Аргументы и Факты07:02

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены

РБКвчера в 08:36

Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона

Коммерсантъвчера в 07:56

Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

РИА Новостивчера в 08:10
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:44, Вашингтон

66-летнюю супругу президента Франции жестоко высмеяли в Бразилии

Вести.UZ01:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:44, Вашингтон
Политика

Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Известия 10:44
Политика

Путин прилетел в новый аэропорт Саратова «Гагарин»

Президент Владимир Путин вечером 27 августа прилетел в новый аэропорт Саратова " Гагарин", принявший первый рейс 18 августа.
Московский Комсомолец 13:20
Происшествия

Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе

Газета.Ru вчера в 15:18
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

RT на русском 11:58
Политика

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Хоккей

«Салават» сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Автомобилист»

У «Автомобилиста» свою вторую шайбу забросил Гареев. В овертайме голов забито не было, в серии буллитов победу праздновали хозяева.
Чемпионат 12:36
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Футбол

Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Технологии

Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего»

Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.
Актуальные Новости 10:17
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Шоу-бизнес

Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Армия и оружие

Путин с Эрдоганом обсудили возможность совместной работы по Су-57

iReactor 11:03
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Коммерсантъ 08:25
Происшествия

Два ребенка в Дагестане погибли от удара током

По словам собеседника агентства, дети играли в частном доме, в какой-то момент оба получили удары током, от которых скончались.
Известия 11:22
Армия и оружие

Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву

Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Политика

Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу

Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Политика

Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7

Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Футбол

ФК «Краснодар» сыграет сегодня с «Олимпиакосом»

ЮГ Times 09:18
Политика

Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе

Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика

Ростуризм разрешил продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм проинформировал туроператоров, что они могут возобновить продажи туристических путевок на Шри-Ланку.
ФедералПресс 10:49
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Происшествия

В Турции обрушился мост с пешеходами

Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как загорает топлес

На своей страничке в Instagram 65-летняя певица опубликовала фото, на котором показала, как загорает на пляже топлес.У Любови Успенской вполне можно было бы поучиться тому, как успевать все и везде.
Дни24 10:00
Происшествия

У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка

РЕН ТВ вчера в 14:45
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Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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